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Решающий момент: распустят ли Кнессет? | Фото:11.12 22:57   MIGnews.com

Решающий момент: распустят ли Кнессет?

Вечером, 11 декабря, на пленарном заседании Кнессета обсуждался вопрос о роспуске.

В первом чтении, по данным The Jerusalem Post, 91 депутат проголосовал за соответствующий законопроект.

В частности, этот проект инициирует третий тур общенациональных выборов, который, вероятно, состоится 2 марта 2020 года.

У народных избранников было времени до полуночи, чтобы сформировать правительство. В противном случае – 22-й Кнессет должен быть распущен. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не присутствовал во время голосования, на что оппозиционеры кричали: "Биби убежал!"

Яир Лапид ("Кахоль Лаван") заранее призывал израильтян "не подпускать детей к телевизору, поскольку предстоят выборы, которые станут фестивалем ненависти и отвращения".

"То, что раньше было великим демократическим праздником, становится позорным моментом этого Кнессета. У этих выборов есть только три причины: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием", – говорил он.

Тем временем, Яаков Теслер заявлял, что "история будет судить тех, кто мог предотвратить этот позор.

"Мы находимся в ситуации, когда общественный интерес бросается в глаза. Борьба эгоизмов и личные войны – вот что стоит во главе у многих политиков. Как представители общественности мы не смогли защитить своих избирателей от новых, дорогостоящих и ненужных выборов. Нам нужно так много исправить в стране и бороться за это, и я предлагаю всем нам сосредоточиться на поиске реальных решений", – говорил он.


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