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Опрос: Кахоль Лаван - крупнейшая партия 11.11 07:26   MIGnews.com

Опрос: Кахоль Лаван - крупнейшая партия

13-й канал израильского ТВ опубликовал результаты опроса общественного мнения.

Согласно результатам опроса, большинство (41%) полагает, что если Израиль пойдет на выборы в третий раз, виноват в этом будет премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

31% считает виновным лидера НДИ Авигдора Либермана. Только 7% обвиняют в этом лидера Кахоль Лаван Бени Ганца.

Если бы выборы проходили сегодня, то Кахоль Лаван мог бы рассчитывать на 35 мандатов, Ликуд - на 31, НДИ - на 9, ШАС и Яадут А-Тора - на шесть каждая, Авода-Гешер - пять, Демократический Лагерь - на четыре.

Левый блок, таким образом, может рассчитывать на 57 мандатов, правый - на 54.

Если бы были организованы прямые выборы, Биньямин Нетаниягу может победить - за него готовы отдать голоса 40% опрошенных, в то время как за Бени Ганца - 37%.


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