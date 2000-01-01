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Ганц готов к компромиссу с Нетаниягу | Фото:11.11 17:31   MIGnews.com

Ганц готов к компромиссу с Нетаниягу

В понедельник, 11 ноября, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц объявил, что готов пойти на "определенные компромиссы" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы выйти из политического тупика и сформировать правительство.

Такое заявление он сделал на собрании своей фракции в Кнессете за день до запланированной встречи с главой НДИ Авигдором Либерманом, который ранее выдвинул ультиматум, передает Haaretz.

"Мы хотим работать в направлении широкого правительства, которое будет выражать волю народа. Правительство, которое также будет уважать и обслуживать меньшинства", – добавил он.

По словам Ганца, он послушает предложения Либермана, и рассмотрит со своей партией некоторые компромиссы.

В понедельник глава НДИ также повторил свое требование, согласно которому Ганц должен согласиться с формулой президента Реувена Ривлина по поводу формирования правительства, а Нетаниягу – порвать с правым блоком.

"Что мы собираемся сказать гражданам Израиля? Что вместо того, чтобы исправить нашу систему здравоохранения, мы столкнемся друг с другом, и вместо того, чтобы сражаться с Ираном, мы будем сражаться друг с другом по радио и по телевидению. У вас (Кнессета, - ред.) есть 65 мандатов, вам не нужно, чтобы кто-либо создавал правительство. Если вы не согласны с чем-то, подбросьте монету, если нужно", – обратился он.


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