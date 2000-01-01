11.11 18:00 MIGnews.com

Ганц или Нетаниягу: Амир Перец сделал выбор

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Глава "Авода" Амир Перец заявил, что его партия готова присоединиться к правительству меньшинства во главе с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, чтобы предотвратить третьи выборы в Израиле."Пришло время, когда страна должна решить, куда мы все направляемся. Мы идем с Бенни Ганцем, будь то широкое правительство единства или правительство меньшинства", – сказал Перец.Он добавил, что его партия категорически против формирования правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, "поэтому поддерживаем любое другое правительство во главе с Бенни Ганцем".Перец также отметил, что переговорные группы достигли "значительного прогресса" в ряде вопросов, включая повышение минимальной зарплаты и создание комитета по вопросам цен на жилье.