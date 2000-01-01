11.09 09:04 MIGnews.com

Либерман: Только репатрианты могут спасти от коалиции галахи

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Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что “только явка на выборах выше 70% в Гуш-Дане предотвратит правительство галахи”. Либерман утверждает, что последняя надежда Израиля – это места концентрации новых репатриантов в Тель-Авиве, Гуш-Дане и Ха-Шарон.Либерман заявил: “Явка на выборах должна быть, как минимум, 70%. Если нет 70% в Гуш-Дане и Ха-Шарон, то Нетаниягу точно сформирует следующее правительство. Кахоль Лаван присоединится к тому же экстремистскому правительству Нетаниягу. Это будет наихудшим правительством с момента основания государства. Правительство на грани безумия”.Либерман, однако, полагает, что судьба выборов уже решена. Он сказал: "По моей оценке, в этот раз из-за даты проведения выборов, отчаяния и самых разных причин уровень явки на выборах будет низким. Такова картина. То, что более всего меня беспокоит – в Израиле создадут нетто-правительство галахи. Оно не протянет слишком долго. Снова будут выборы. На деле мы уже начали подготовку к следующей великой битве, битве которая произойдет через полтора года”.