Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Либерман: Биби получит 62 мандата, создаст коалицию галахи 11.09 08:35   MIGnews.com

Либерман: Биби получит 62 мандата и создаст коалицию галахи

Лидер НДИ Авигдор Либерман дал интервью газете Едиот Ахронот.

Либерман утверждает, что уже к пятнице выяснится, что Биньямин Нетаниягу сумеет получить на выборах 61-62 мандата и сформировать “узкое правительство” с Оцма Йехудит.

Либерман сказал: “Картина ясна, и она нас очень беспокоит. Согласно нашему сценарию, ультра-ортодоксальный и мессианский блок получат 61-62 мандата. Если в прошлый раз Нетаниягу не хватило одного мандата, то сейчас, без всякого сомнения, он его получит. У него будет, по меньшей мере, 61-62 мандата, и с ними он сформирует свое правительство галахи”.

Либерман добавил, что он готовится к следующим выборам, которые состоятся через год-полтора после нынешних – после того, как “правительство галахи” рухнет.

Лидер НДИ Авигдор Либерман заявил, что “только явка на выборах выше 70% в Гуш-Дане предотвратит правительство галахи”. Либерман утверждает, что последняя надежда Израиля – это места концентрации новых репатриантов в Тель-Авиве, Гуш-Дане и Ха-Шарон.

Либерман заявил: “Явка на выборах должна быть по крайней мере 70%. Если нет 70% в Гуш-Дане и Ха-Шарон, то Нетаниягу точно сформирует следующее правительство. Кахоль Лаван присоединится к экстремистскому правительству Нетаниягу. Это будет наихудшим правительством с момента основания государства. Правительство на грани безумия”.

Либерман, однако, полагает, что судьба выборов уже решена. Он сказал: "По моей оценке, в этот раз из-за даты проведения выборов, отчаяния и самых разных причин уровень явки на выборах будет низким. Такова картина. То, что более всего меня беспокоит – в Израиле создадут нетто-правительство галахи. Оно не протянет слишком долго. Снова будут выборы. На деле мы уже начали подготовку к следующей великой битве, битве которая произойдет через полтора года”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:12
Ученые нашли планету, на которой может быть жизнь
05:34
В США продадут маску Дарта Вейдера и очки Гарри Поттера
04:25
Резня во Флориде: 5 пострадавших
03:17
На Багамах насчитали 2,5 тысячи пропавших без вести
01:17
Теплом лондонского метрополитена будут обогревать дома
01:13
Меркель больше не считает США защитником Европы
00:03
В Великобритании хотят запретить брать на экзамены часы
23:07
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
22:11
В Facebook решили бороться с суицидами
21:26
Россия обеспокоена заявлением Нетаниягу
20:41
Ашкенази: "Еще не поздно убить Башара Асада"
20:32
В Альпах нашли останки пропавшего 43 года назад альпиниста
20:10
Лидер "Аль-Каиды" призвал мусульман атаковать Запад
20:00
ЦАХАЛ: сирены в Ашкелоне - ложная тревога
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus