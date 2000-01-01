11.09 11:50 MIGnews.com

Яир Лапид: Нетаниягу сделал неудачный предвыборный трюк

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Член Кнессета Яир Лапид из партии Кахоль Лаван во вторник вечером, 10 сентября, после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу раскритиковал заявление последнего об "израильском суверенитете в долине реки Иордан и северном районе Мертвого моря после выборов".Он напомнил, что Нетаниягу занимает пост премьер-министра уже целых 13 лет, и за это время он не пробовал "поднять вопрос суверенитета в долине реки Иордан". Лапид считает эти слова всего лишь дешевым предвыборным трюком, и даже не особо удачным, потому что "ложь явно видна".Другие политики также отреагировали на вчерашнее заявление Нетаниягу.Айман Уде (партия Объединенный Арабский список): "Это не просто предвыборный пиар. Концепция апартеида правых состоит из двух параллельных шагов: стирания гражданского статуса арабов в Израиле и аннексии территорий. Они не хотят сделать Западный берег частью Государства Израиль, они хотят сделать Государство Израиль продолжением Западного берега. Это реальность, в которой меньшинство еврейских граждан контролирует большинство палестинских подданных без прав".Офер Кассиф (партия Общий список): "На этих выборах – либо тюрьма, либо апартеид. Чтобы избежать тюрьмы, Нетаниягу попытается аннексировать территорию с десятками тысяч палестинцев, лишив их прав. Только большой Объединенный список может отправить его в тюрьму и ликвидировать апартеид. Нет аннексии – нет оккупации!"Амир Перец (партия Авода): "Мы ждем того дня, когда Биби сделает заявление о социальной чрезвычайной ситуации или о стоимости жизни. Мы предлагаем применять суверенитет к неимущим и к сотням тысяч детей, живущих за чертой бедности. Биби боится проиграть выборы, потому что он знает, что Бенни Бегин был признаком того, что десятки тысяч избирателей покинули Ликуд в последние несколько недель в пользу Авода-Гешер. Биби видит лишь себя. Мы видим людей, в первую очередь".Хиба Язбак (партия Балад): "Нетаниягу пытается выиграть выборы на пиаре 65 000 палестинцев, которые до сих пор страдают от оккупации, и если Иорданская долина будет аннексирована, то они пострадают от режима апартеида. Кто-то должен напомнить Нетаниягу, что аннексия оккупированной территории противоречит международному праву. Это непоправимая несправедливость и каждый здравомыслящий голос в стране и в мире должен противостоять ей!".