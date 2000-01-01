11.07 14:17 MIGnews.com

Нетаниягу: Либерману нет дела до репатриантов

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, обеспокоенный ростом популярности НДИ в опросах общественного мнения, вступил в “битву за русские голоса”, атаковав лидера партии Авигдора Либермана.Нетаниягу посетил город Ашкелон. Выступая перед его жителями, премьер сказал: “На протяжении многих лет в отношении жилищной проблемы репатриантов из бывшего СССР было много слов и ноль результатов. Мы решили это изменить, и смотрите, какая революция сегодня происходит в обеспечении государственным жильем. Тысячи единиц жилья – на сегодняшний момент – тысяча, и очень скоро – три тысячи будут заселены. Большинство из них будут переданы репатриантам из бывшего СССР”.Нетаниягу подчеркнул: “Вместо того, чтобы говорить о репатриантах, мы работаем для них”.