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Нетаниягу: Либерману нет дела до репатриантов 11.07 14:17   MIGnews.com

Нетаниягу: Либерману нет дела до репатриантов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, обеспокоенный  ростом популярности НДИ в опросах общественного мнения, вступил в “битву за русские голоса”, атаковав лидера партии Авигдора Либермана.

Нетаниягу посетил город Ашкелон. Выступая перед  его жителями, премьер сказал: “На протяжении многих лет в отношении жилищной проблемы репатриантов из бывшего СССР было много слов и ноль результатов. Мы решили это изменить, и смотрите, какая революция сегодня происходит в обеспечении государственным жильем.  Тысячи единиц жилья – на сегодняшний момент – тысяча, и очень скоро – три тысячи будут заселены. Большинство из них будут переданы репатриантам из бывшего СССР”.

Нетаниягу подчеркнул: “Вместо того, чтобы говорить о репатриантах, мы работаем для них”.


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