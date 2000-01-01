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Судья Мельцер - снова глава избирательной комиссии 11.06 10:02   MIGnews.com

Судья Мельцер – снова глава избирательной комиссии

Заместитель главы Верховного Суда Израиля Ханан Мельцер снова избран председателем Центральной избирательной комиссии Израиля.

В связи с высоким назначением Мельцер сделал следующее заявление: “Мне была доверена высокая честь – возглавлять Центральную избирательную комиссию в 21-й Кнессет, которая наблюдала за честностью и законностью проведения выборов. Вы, граждане и гражданки, должны быть партнерами в этому процессе соблюдения честности и непредвзятости выборов. Это необходимо для того, чтобы каждый гражданин проголосовал за ту платформу, которая отражает его убеждения”.


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