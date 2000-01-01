11.06 10:02 MIGnews.com

Судья Мельцер – снова глава избирательной комиссии

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Заместитель главы Верховного Суда Израиля Ханан Мельцер снова избран председателем Центральной избирательной комиссии Израиля.В связи с высоким назначением Мельцер сделал следующее заявление: “Мне была доверена высокая честь – возглавлять Центральную избирательную комиссию в 21-й Кнессет, которая наблюдала за честностью и законностью проведения выборов. Вы, граждане и гражданки, должны быть партнерами в этому процессе соблюдения честности и непредвзятости выборов. Это необходимо для того, чтобы каждый гражданин проголосовал за ту платформу, которая отражает его убеждения”.