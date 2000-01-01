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Петиция: праймериз и избрание нового лидера в Ликуде 11.06 10:48   MIGnews.com

Петиция: праймериз и избрание нового лидера в Ликуде

Член Ликуда и организатор движения в Фейсбук “Позитивный Ликуд” Ури Перец подал петицию в суд Ликуда с требованием проведения праймериз.

Перец указывает на то, что устав Ликуда предусматривает следующее: после роспуска Кнессета должны быть проведены праймериз и избрано новое руководство и составлен список кандидатов на выборах.

Перец в своей петиции отмечает, что руководство Кахоль Лаван выразило готовность сформировать правительство национального единства в случае, если Ликуд возглавит не Нетаниягу, а кто-то другой. Он также утверждает, что руководящая роль Нетаниягу, не сумевшего сформировать правительство, привела к фактическому ослаблению Ликуда.

Далее Перец пишет: “И если все это покажется недостаточным – над Нетаниягу висит меч коррупционных обвинений”.

Перец заявил, что в случае, если его петиция будет отвергнута, он пойдет в судебные инстанции. Перец говорит: "Я представляю настроение тех людей в Ликуде, которые полагают, что эра Нетаниягу завершилась. Ликуд существовал до Нетаниягу – и продолжит существовать после него".


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