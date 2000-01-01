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Либерман: Только НДИ остановит религиозное засилье 11.06 20:54   MIGnews.com

Либерман: Только НДИ остановит религиозное засилье

Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что на нынешних выборах главным вопросом будет – встанет ли во главе страны ультраортодоксальный блок, или будет создано национальное правительство с сильным и активным участием партии «Наш дом Израиль.

«Ведущая пятерка Нетаниягу - Лицман, Гафни, Дери, Смотрич и Бен-Гавир. Без НДИ, без Авигдора Либермана. Это не мои слова. Это Нетаниягу сообщает открыто в интервью газете «Нетаниягу хайом». Планы создать такую коалицию были сорваны благодаря одному мандату, которого им не хватило. Вполне реальна ситуация, при которой блок правых партий набрал бы не 5, а 7 мандатов, и у нас была бы сформирована коалиция из 62 депутатов с Дери, Гафни, Смотричем, Орит Струк, Лицманом и Бен-Гавиром. Только одна партия в правительственной коалиции может остановить религиозное засилье, насаждаемое ультраортодоксами-фанатиками. Каждый, кто хочет видеть Израиль по-прежнему цивилизованной, вменяемой, либеральной страной, которая проводит взвешенную и ответственную политику, и в первую очередь касательно отношений религии и государства, должен проголосовать только за НДИ. Мы не позволим продолжать религиозный диктат и прекратим попытки изменить статус-кво. И НДИ единственная партия, у которой есть доказательства приверженности этому курсу», - подчеркнул Авигдор Либерман.

Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ


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