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Либерман: Нетаниягу превратил правый блок в культ личности фото: пресс-служба НДИ11.06 13:12   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу превратил правый блок в культ личности

Лидер партии Наш Дом-Израиль Авигдор Либерман дал большое интервью израильскому порталу ynet.

Либерман сообщил, что не чувствует себя обязанным “короновать” Нетаниягу на следующую каденцию. Он атаковал премьер-министра следующим жестким заявлением: “Он относится к этому как к личному делу. Это - культ личности Нетаниягу”.

В то же время, Либерман подчеркнул, что не поддерживает идею формирования правительства с Кахоль Лаван: “Они могут сформировать правительство с полярными медведями”.

Либерман объяснил нынешнюю политическую ситуацию: "Мы идем на выборы из-за капитуляции Нетаниягу перед ультра-ортодоксами. Наша игра была самой честной, мы не вели переговоров ни у кого за спиной, ни с Ликудом, ни за пределами Ликуда. Нетаниягу вел переговоры с людьми внутри НДИ, он вел переговоры с Габаем".

Либерман утверждает, что правительство с ультра-ортодоксами очень удобно для Нетаниягу: “Ультра-ортодоксы не лезут в общие проблемы, ни в безопасность, ни во внешнюю политику. Главное, чтобы чеки выдавали вовремя. Надо понять, харедим - это не правые. Все соглашения Осло стали возможны только благодаря ШАС”.

Либерман также не преминул воспользоваться заявлением друга семьи Нетаниягу, журналиста Бени Ципера, сказавшему. что “Без Нетаниягу правые - куча мусора”. Либерман сказал: “В конце концов, он лишь повторяет то, что слышал на Бальфур, это конденсированное восприятие идеи “Государство - это Я”, это - культ личности, пытающийся заменить собой идеологию, политическое видение”.

На вопрос о том, кого же он будет рекомендовать на пост главы правительства после выборов, Либерман ответил: “Первым делом, я рекомендую все голосовать “Ламед” (избирательный бюллетень НДИ). Все зависит от того, как много мест мы получим в результате выборов. Нетаниягу удобно представить дело так, будто бы здесь прямые выборы. Но, в конечном итоге, мы голосуем не за человека, мы голосуем за партию”.

Либерман также заявил, что в случае, если в результате выборов к власти в стране придет "звездный квинтет" — Яаков Лицман, МошеГафни, Арье Дери, Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич, религиозные начнут диктовать свою волю по всей стране " в куда более агрессивной манере, и единственной партией, которая стоит заслоном на пути этому является НДИ.


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