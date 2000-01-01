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Кахоль Лаван: Орли Леви нарушила предвыборные обещания 11.03 09:13   MIGnews.com

Кахоль Лаван: Орли Леви нарушила предвыборные обещания

По сообщениям в израильских СМИ, в Кахоль Лаван “шокированы” заявлениями Орли Леви-Абукасис, заявившей о том, что не поддержит правительство, опирающееся на Балад.

Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Сефи Овадья говорит: “В Кахоль Лаван в  Авода шокированы тем, что сделала Орли Леви. Орли Леви - часть партии Авода, и она в многочисленных интервью своим собственным голосом говорила: У меня нет никаких проблем сидеть в правительстве, которое извне поддержит Объединенный Список. То, что она сделала сегодня - еще одно проявление оппортунизма, я не понимаю, во что она целится. Может быть, она намерена создать фракцию из одного человека, и эта фракция присоединится к правым. Возможно, она получит что-то взамен, но в любом случае, она нарушает предвыборные обещания. предвыборные высказывания, которые она однозначно сделала. Это ставит Кахоль Лаван перед очень, очень большой проблемой. Это возвращает нас на предыдущий этап - или какое-то правительство единства, или четвертые выборы ”.


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