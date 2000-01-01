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Мерец в бешенстве: Орли Леви украла выборы 11.03 07:32   MIGnews.com

Мерец в бешенстве: Орли Леви украла выборы

Левые политики Израиля обрушились с жесточайшей критикой на лидера партии Гешер Орли Леви-Абукасис, объявившей, что не будет поддерживать правительство, опирающееся на Объединенный Арабский Список.

Более всего разбушевались депутаты крайне левой партии Мерец, которая шла на выборы одним списком с Гешер. Бывшая глава Мерец, Тамар Зандберг, написала в твиттере: “Ой, какой стыд. Отношение Орли Леви к арабской публике - тошнотворное и расисткое. Факт в том, что ее выбрали в Кнессет на нашем горбу, голосами левых мужчин и женщин, что, кроме прочего, обязывает к правительству Ганца и еврейско-арабскому сотрудничеству. У нее нет мандата на то, чтобы предотвратить создание левого правительства”.

Бывший депутат Мерец Ярив Оппенгеймер заявил: “Орли Леви провалилась на выборах, не прошла первого раунда, и спасла свою политическую карьеру благодаря избирателям левых. Она обязана уйти из Кнессета прямо сегодня. Мы будем счастливы увидеть вместо нее вернувшегося Илана Гальона”.

Бывший депутат от Мерец Моси Раз назвал произошедшее “стыдом и позором” и добавил: Орли Леви, уходи в отставку!”


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