11.03 21:35 MIGnews.com

Орли Леви-Абукасис угрожают расправой

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Председатель "Гешер" Орли Леви-Абукасис пожаловалась на угрозы после того, как объявила, что не будет поддерживать правительство, опирающееся на "Объединенный Арабский Список".Она рассказала, что кто-то распространил ее номер в Интернете, передает The Times of Israel.Леви-Абукасис добавила, что получила тысячи текстовых сообщений и звонков от разъяренных левых. Некоторые угрожали физической расправой.Один человек сказал ей, что бросит гранату в ее дом. Она передала заявление в полицию.Тем временем, вечером, 11 марта, под ее домом в поселке Шалафим собрались правые активисты, которые поддержали ее решение по поводу "Объединенного списка". Тем временем, как ожидается, активисты от "Авода" и "Мерец" потребуют ее отставки.