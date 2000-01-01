"Предательство Орли Леви – одно из величайших в истории"
Бывшая глава "Мерец" Тамар Зандберг раскритиковала председателя партии "Гешер" Орли Леви-Абукасис, объявившей, что не будет поддерживать правительство, опирающееся на "Объединенный Арабский Список".
С соответствующим заявлением она выступила 11 марта в эфире радио "Решет Бет", передает "Аруц Шева".
"Похоже, она в замешательстве, это не партия Авигдора Либермана. Если бы один из нас подумал, что это может произойти, мы бы не присоединились. Невозможно просто украсть шанс у левых на формирование правительства и передать его на серебряном блюдце правым. Это одно из величайших предательств за всю мою память", – подчеркнула она.
Тем временем член "Кахоль Лаван" Асаф Замир попытался объяснить переговоры своей партии с "Объединенным Арабским Списком".
"Результаты этих выборов создали ситуацию, заставляющую нас выбирать путь, по которому мы должны идти против одной из вещей, о чем говорили еще до выборов. Я буду очень удивлен, если Цви Хаузер и Йоаз Хендель проголосуют против правительства меньшинства. "Кахоль Лаван" – это партия, которая способна управлять процессами вместе, и в конце все за это проголосуют", – сказал он.