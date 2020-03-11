Встреча Кахоль Лаван и Объединенного списка: о чем говорили
В среду, 11 марта, представители "Кахоль Лаван" встретились с коллегами из "Объединенного Арабского Списка".
По данным "Аруц Шева", переговоры завершились после 14:00.
От "Кахоль Лаван" на встречу пришли Офер Шелах и Ави Ниссенкорн. От "Объединенного списка" –Мансур Аббас, Ахмад Тиби, Аида Тоума-Слиман и Мтанес Шихадех.
Заседание состоялось в рамках усилий председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца по формированию правительства меньшинства при поддержке "Объединенного списка".
По словам Тиби, в ходе переговоров стороны обсудили, кого из кандидатов рекомендовать президенту Реувену Ривлину, а также ряд парламентских вопросов.
"Теперь мы возвращаемся для принятия решений. Обе стороны прямо отвергли путь разделения и подстрекательства", – добавил он.
יצאנו מפגישה עם נציגי כחול לבן בה החלפנו עמדות בנוגע להמלצה לנשיא ובנושאים פרלמנטריים. עכשיו נחזור למוסדות המפלגות לקבלת החלטות.שני הצדדים דוחים על הסף את מסע השיסוי וההסתה . pic.twitter.com/b24GkgznJK