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Встреча Кахоль Лаван и Объединенного списка: о чем говорили | Фото:11.03 15:59   MIGnews.com

Встреча Кахоль Лаван и Объединенного списка: о чем говорили

В среду, 11 марта, представители "Кахоль Лаван" встретились с коллегами из "Объединенного Арабского Списка".

По данным "Аруц Шева", переговоры завершились после 14:00.

От "Кахоль Лаван" на встречу пришли Офер Шелах и Ави Ниссенкорн. От "Объединенного списка" –Мансур Аббас, Ахмад Тиби, Аида Тоума-Слиман и Мтанес Шихадех.

Заседание состоялось в рамках усилий председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца по формированию правительства меньшинства при поддержке "Объединенного списка".

По словам Тиби, в ходе переговоров стороны обсудили, кого из кандидатов рекомендовать президенту Реувену Ривлину, а также ряд парламентских вопросов.

"Теперь мы возвращаемся для принятия решений. Обе стороны прямо отвергли путь разделения и подстрекательства", – добавил он.




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