11.03 14:50 MIGnews.com

Либерман: Я не дам Нетаниягу успокоительных таблеток

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Глава Наш Дом -Израиль Авигдор Либерман выступил с заявлением. в котором вновь атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сообщил, что его позиция относительно правительства меньшинства при поддержке арабов не изменилась.Либерман сообщил: “Мы находимся в условиях чрезвычайной ситуации Я ожидал от главы правительства мирных инициатив, действий, направленных на сближение, попытки залечить раны трех предвыборных кампаний. Вместо этого премьер занят делигитимацией всех кто с ним не согласен. Он управляет машиной подстрекательства и клеветы против любой личности и против любой системы, которая не готова принять его точку зрения”.Либерман сказал: “Мы примем решение в соответствии с национальными интересами и нашими обязательствами перед избирателями.Либерман подверг резкой критике тот факт, что представители Ликуда в ЦИК не проголосовали за утверждение итогов выборов 2 марта: “Представители Ликуда сидели на каждом избирательном участке в Израиле В каждом участке сидел представитель мессианского блока харедим. Я не помню за десятки лет опыта политической жизни в Израиле, чтобы глава правительства давил на своих представителей голосовать против итогов выборов. У каждого из-за этого должна зажечься красная лампочка. Я возвращаюсь и повторяю - Мы не обязаны поставлять Нетаниягу успокоительные таблетки или разведывательные данные”.Либерман добавил: “Все эти обвинения, вся эта грязь, вся делигитмация всех партий говорят только об одном - Нетаниягу не хочет чрезвычайного правительства национального единства. Он хочет прекращения огня и французский закон. Все остальное - дымовая завеса, сказки Али Биби. Мы хотим либеральную и сионистскую коалицию - и мы заранее никого не отвергаем”.