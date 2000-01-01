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11.03 13:41   MIGnews.com

"Габи Ашкенази роет яму Бени Ганцу"

Продолжающееся молчание Габи Ашкенази относительно плана сформировать правительство меньшинства при внешней поддержке Объединенного Списка воспринимается большинством политических комментаторов в качестве сигнала того, что Ашкенази ждет, как будут развиваться события.

Заклятый враг Ашкенази, министр абсорбции Йоав Галант (Ликуд) прямо высказал то, о чем другие предпочитают говорить намеками: “Доброе утро Бени Ганц. Нам обоим известны темные дела Габи Ашкенази на протяжении многих лет - он лжет тебе, потому что он признает только такой путь. Тебе он говорит - присоединяйся к Объединенному Списку, а за твоей спиной говорит, что он лично против этого, чтобы навредить твоему имиджу и сменить тебя”.


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