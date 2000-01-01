11.03 13:01 MIGnews.com

"Орли свела счеты с Либерманом в самый подходящий момент"

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Комментатор 12-го канала Амит Сегаль прокомментировал драматическое заявление Орли-Леви Абукасис об отказе поддержать правительство меньшинства Бени Ганца.Сегаль сказал: “Орли Леви, в принципе похоронила мечту о правительстве меньшинства Ганца и Лапида. Точно в тот момент, когда синагоги в Иерусалиме дошли до чтения соответствующей строки о Пуриме смертный приговор прозвучал со страницы фейсбук. Депутат Мерец-Гешер-Авода дождалась самого подходящего момента, чтобы свести счеты со всеми своими врагами. И пока Кахоль Лаван пытался сокрушить Йоаза Хенеделя и Цвику Хаузера - вдруг выяснилось, что это уже не поможет. Без трех депутатов Ганц не сможет организовать правительство.На уровне реальной политики попытка создать правительство при поддержке Арабского Списка была не более, чем неряшливой заплаткой, неряшливо исполненной никем не продуманной. План был рожден еще до выборов, но их результаты показали, что его исполнение невозможно - у врагов Нетаниягу преимущество всего в четыре мандата, и объединить в одном блоке Авигдора Либермана и Хибу Язбак - практически невозможно. Но подобно военному отряду, действующему в тылу врага с открытыми для удара флангами, было решено нажать на педаль газа до упора - вместо того, чтобы ударить по тормозам.Орли Леви выждала до того момента, когда будет опубликовано совместное фото членов кокпита и Либермана - так она представила своего бывшего босса в качестве соратника Арабского Списка, и также представила Ганца пустышкой, бросившей ее накануне апрельских выборов”.