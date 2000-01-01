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Ривлин: предложение о формирование правительства – в силе | Фото:11.03 12:40   MIGnews.com

Ривлин: предложение о формирование правительства – в силе

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что его предложение по формированию правительства остается в силе.

Об этом он сказал в среду, 11 марта, прокомментировав итоги выборов в Кнессет, которые получил от главы Центральной избирательной комиссии Нила Хенделя, передает Walla.

"Любая конструкция, позволяющая создать стабильное правительство, должна приветствоваться. Более того, в силе остается и предложение, которое я сделал вам после прошлых выборов. Я тогда думал, что нет другого выхода и сейчас убежден, что ситуация кардинально не поменялась", – сказал Ривлин.

По его словам, в демократическом Израиле каждый голос имеет значение, даже если и есть разногласия.


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