Ривлин: предложение о формирование правительства – в силе
Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что его предложение по формированию правительства остается в силе.
Об этом он сказал в среду, 11 марта, прокомментировав итоги выборов в Кнессет, которые получил от главы Центральной избирательной комиссии Нила Хенделя, передает Walla.
"Любая конструкция, позволяющая создать стабильное правительство, должна приветствоваться. Более того, в силе остается и предложение, которое я сделал вам после прошлых выборов. Я тогда думал, что нет другого выхода и сейчас убежден, что ситуация кардинально не поменялась", – сказал Ривлин.
По его словам, в демократическом Израиле каждый голос имеет значение, даже если и есть разногласия.