11.03 12:40 MIGnews.com

Ривлин: предложение о формирование правительства – в силе

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Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что его предложение по формированию правительства остается в силе.Об этом он сказал в среду, 11 марта, прокомментировав итоги выборов в Кнессет, которые получил от главы Центральной избирательной комиссии Нила Хенделя, передает Walla."Любая конструкция, позволяющая создать стабильное правительство, должна приветствоваться. Более того, в силе остается и предложение, которое я сделал вам после прошлых выборов. Я тогда думал, что нет другого выхода и сейчас убежден, что ситуация кардинально не поменялась", – сказал Ривлин.По его словам, в демократическом Израиле каждый голос имеет значение, даже если и есть разногласия.