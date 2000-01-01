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`Только президентство для отца объясняет шаг Орли Леви` 11.03 11:26   MIGnews.com

"Только президентство для отца объясняет шаг Орли Леви"

Амир Орен опубликовал на портале walla свои объяснения тому поступку Орли Леви-Абукасис, который потряс левый блок.

Орен пишет: “Представьте себе Давида Леви, сидящего на почетной пенсии в своем доме в Бейт-Шеан. Он вспоминает 40 лет своей политической карьеры, унижения со стороны лидеров лагеря Нетаниягу - Ицхака Шамира и Моше Аренса. Внезапно, стук в дверь. Два охранника сопровождают старого и очень вспотевшего друга. Удивленный Леви спрашивает: "Биби, а ты что тут делаешь?" - “Я пришел предложить тебе пост президента. Тебя ожидает счастье инаугурации, вместе с прекрасным министром здравоохранения, пресс-секретарем коронавируса, твоей дочерью Орли Леви”.

Орен продолжает: “Это реально, совсем не смешно. Самая жестокая шутка заключается в том, что пост 11-го президента Израиля может быть рассмотрен только как взятка. Президентство Давида Леви - единственное логическое объяснение предательства Орли Леви, предательства своих коллег и предательства своих избирателей. Она навсегда останется синонимом ножа в спине для своих избирателей. Она потянет за собой и Амира Переца, который теперь будет восприниматься в качестве ее сообщника. И при этом она ограбила Переца - лишила его надежд на президентство”. 

Источник в партии Авода прокомментировал корреспонденту портала ynet прокомментировал заявления лидера Гешер Орли Леви-Абукасис.

Источник заявил: “Перец постоянно защищал Орли. Посмотрите, что она с ним сделала, предала - точно также, как предала Либермана”.

Высокопоставленный член партии Авода Омер Бар-Лев, бывший депутат Кнессета, рассказал о том, что творится в партии после заявлений лидера Гешер Орли Леви-Абукасис вечером 10 марта.

Омер Бар-Лев утверждает, что после того, как Орли Леви сделала свое драматическое заявление, она не отвечает на звонки лидера партии Амира Переца.

Бар-Лев говорит: “Перец шокирован решением Орли Леви-Абукасис”.


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