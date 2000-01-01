11.02 08:43 MIGnews.com

Либерман: Кахоль Лаван оскорбил интеллект избирателей

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Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман обрушился с критикой на новую кампанию Кахоль Лаван, обвиняющую премьер-министра Биньямина Нетаниягу в “коллапсе здравоохранения”.10 февраля лидер Кахоль Лаван, Бени Ганц, Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц “разоблачил дело 5000 Биньямина Нетаниягу”.Ганц сообщил: “5000 человек ежегодно умирают в Израиле из-за коллапса системы здравоохранения. Я клянусь осуществить план чрезвычайных действий для системы здравоохранения немедленно после формирования правительства. Ради наших детей, ради наших родителей. Мы должны идти вперед”.Либерман написал в фейсбук: "Доброе утро, Элияху, доброе утро, Бени Ганц! Я счастлив, что ты вспомнил о существовании системы здравоохранения в Израиле. Может быть ты забыл, но в июле 2019 года НДИ объявил везде, где только возможно о том, что будет требовать пост министра здравоохранения, и представила кандидата, который является не политическим бизнесменом, но профессионалом. Речь идет о профессоре Леониде Идельмане. Твои заявления о бюджетах и реформах в системе здравоохранения - оскорбление интеллекта избирателя. Точно также, во время предшествующих выборов оскорблением интеллекта избирателей была серия твоих заявлений о “создании светского правительства” - на самом деле ты только и делал, что заигрывал с ультра-ортодоксами. И поэтому, пожалуйста, возьми на заметку, что для НДИ проблема здравоохранения не является частью политической игры, это - важная проблема, касающаяся всех граждан Израиля, и мы намерены работать на то, чтобы восстановить министерство здравоохранения, после того, как на протяжении многих лет оно играло роль политической разменной монеты”.