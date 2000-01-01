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Ганц обойдется без Объединенного арабского списка | Фото:11.02 19:33   MIGnews.com

Ганц обойдется без Объединенного арабского списка

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц не станет формировать правительство с Объединенным арабским списком. Кандидат на пост премьер-министра заявил об этом, выступая во время тура по арабским израильским общинам на севере Израиля.

Ганц добавил, что собирается работать над реализацией мирного плана президента США Дональда Трампа. Израиль, по его словам, "не может терпеть поддержку терроризма или избежать осуждения".

"Я не боюсь говорить с какой-либо законной политической партией, но Объединенный арабский список не будет частью правительства, которое я сформирую."

"Мои разногласия с его руководством по вопросам национальной безопасности глубокие, сложные и непреодолимые", - заявил политик. Ганц добавил: "Я намерен осуществить мирный план президента Трампа в координации со всеми элементами в регионе и считаю его важной вехой."

Его комментарии последовали после того, как председатель Объединенного списка Айман Уда заявил, что он не поддержит кандидатуру Ганца на должность премьер-министра после предстоящих выборов, если глава партии "Кахоль Лаван" не сделает четкого заявления, отвергая два ключевых аспекта мирного плана администрации Трампа.

Уда сказал Армейскому радио, что хочет, чтобы Ганц публично отверг распространение суверенитета Израиля на долину реки Иордан и другие районы Западного берега. Кроме того, он должен отклонить пункт в плане, согласно которому некоторые арабские израильские города и их жители станут частью будущего палестинского государства.


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