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Ольмерт: Израилем правит банда | Фото:11.01 09:41   MIGnews.com

Ольмерт: Израилем правит банда

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что Биньямин Нетаниягу не будет премьер-министром и не возглавит "Ликуд" после мартовских выборов.

Во время ток-шоу "Эфира и Беркович" на "12 канале" он объявил 10 января, что будет голосовать за "Кахоль Лаван".

"Я больше не изъясняюсь эвфемизмами, говорю прямо: страной правит банда. Это страшно, но это реальность. Есть атмосфера вседозволенности, и нет никаких границ. Идет деградация до самого низкого и низменного уровня", — заявил Ольмерт.

По его словам, Нетаниягу предстанет перед судом, добавив, что решение лично по его уголовному делу "было неправильным", но все равно никто не выше закона.

На вопрос ведущих, коррумпирован ли премьер-министр, Ольмерт отказался отвечать, добавив лишь, что "это решит суд", но сейчас Нетаниягу "ведет себя, как беглый преступник".


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