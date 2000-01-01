11.01 09:41 MIGnews.com

Ольмерт: Израилем правит банда

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Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что Биньямин Нетаниягу не будет премьер-министром и не возглавит "Ликуд" после мартовских выборов.Во время ток-шоу "Эфира и Беркович" на "12 канале" он объявил 10 января, что будет голосовать за "Кахоль Лаван"."Я больше не изъясняюсь эвфемизмами, говорю прямо: страной правит банда. Это страшно, но это реальность. Есть атмосфера вседозволенности, и нет никаких границ. Идет деградация до самого низкого и низменного уровня", — заявил Ольмерт.По его словам, Нетаниягу предстанет перед судом, добавив, что решение лично по его уголовному делу "было неправильным", но все равно никто не выше закона.На вопрос ведущих, коррумпирован ли премьер-министр, Ольмерт отказался отвечать, добавив лишь, что "это решит суд", но сейчас Нетаниягу "ведет себя, как беглый преступник".