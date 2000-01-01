Министр финансов Моше Кахлон не фигурирует в списке кандидатов партии "Ликуд" на предстоящих выборах в Кнессет, которые состоятся в марте.
Издание The Times of Israel со ссылкой на 12 канал сообщает, что, как ожидается, он может завершить политическую карьеру.
Уточняется, что представители "Ликуд" недавно обратились к Кахлону, чтобы подготовить документы, однако тот сказал, что ему это не интересно.
Ранее сообщалось, что министр финансов был чрезвычайно разочарован результатами выборов в 21-й Кнессет, когда получил всего четыре мандата. В последние месяцы он не давал интервью и держал себя вне поля зрения прессы.