11.01 12:15 MIGnews.com

Мандельблитт: требования Ликуда не имеют значения

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Партия Ликуд выступила с требованием того, чтобы юридический советник Кнессета Эяль Инон самоустранился от обсуждения вопроса о том, может ли нынешний состав Кнессета обсуждать вопрос о неприкосновенности премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Причины - в том, что он был свидетелем по делам Нетаниягу, а его жена, заместитель юридического советника правительства Амит Мерари составляла текст обвинительных заключений.Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт, однако, издал юридическое мнение, в котором сообщает: “Речь не идет о существенных показаниях в этих делах, и, в любом случае, не было возможности предотвратить работу над обвинительными заключениями Амит Мерари. Имя юридического советника Кнессета Эяля Инона включено в список свидетелей обвинения из-за меморандума, в котором говорится о том, что премьер-министр проводил с ним консультации по рутинным вопросам”.В заявлении Ликуда, между тем говорится:: “После того, как выяснилось, что супруга Инона была одним из составителей обвинительного заключения, теперь выяснилось, что и он сам является свидетелем по делу Нетаниягу. Эяль Инон и его супруга находятся в серьезном конфликте интересов и должны самоустраниться от участия в работе над этими делами”.В заявлении также говорится: “Мы требуем немедленных ответов. Мы требуем , чтобы Эяль Инон объяснил, почему он не самоустранился от дел Нетаниягу в свете того, что его супруга писала обвинительное заключение. Мы требуем, чтобы Амит Мерари дала ответ - почему она не самоустранилась от дел Нетаниягу в свете того, что ее супруг был свидетелем обвинения против него. Вы на самом деле верите в то, что народ поверит, что вы никогда не обсуждали эти дела, как это продекларировал юридический советник Кнессета? Сейчас всем совершенно ясно, что весь процесс, связанный с обсуждением иммунитета - заражен и является не более, чем частью предвыборной кампании Кахоль Лаван”.Как ожидается, Инон должен издать свое юридическое мнение о возможности создания комиссии Кнессета, которая обсудит неприкосновенность Нетаниягу в воскресенье, 12 января. В случае, если такая комиссия будет создана существует вероятность того, что неприкосновенности Нетаниягу не представят. В случае, если спикер Кнессета Юли Эдельштейн наложит вето на решение о создании комиссии, Кахоль Лаван угрожает созвать сессию Кнессета на которой Эдельштейна сместят и выберут нового спикера. Это, однако, может оказаться пустой угрозой. Поскольку Эдельштейн не обвиняется ни в каких правонарушениях для его смещения потребуется большинство не в 61 депутат, как утверждает Кахоль Лаван, а в 90 - которых у Кахоль Лаван нет.