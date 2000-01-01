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Нетаниягу будут судить еще до выборов | Фото:11.01 12:05   MIGnews.com

Нетаниягу будут судить еще до выборов

Политический корреспондент телеканала КАН Мордехай Гилат поведал о планах юридического советника правительства Израиля доктора Авихая Мандельблитта и о его взгляде на текущую политическую ситуацию.

Галит сообщил: ”Мандельблитт рассматривает эту схватку вокруг вокруг вопроса о неприкосновенности в Кнессете как битву за дом родной, битву за государство, битву за верховенство закона. Он так и говорит своим людям: Друзья, мы воюем за дом родной, за государство. Именно такими словами он и говорит. Он между прочим, предполагает, что Кнессет отвергнет просьбу о предоставлении неприкосновенности, и что обвинительное заключение предъявят еще до выборов”.


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