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Депутат от Ликуд: иммунитет - право каждого депутата | Фото:10.12 14:48   MIGnews.com

Депутат от Ликуд: иммунитет - право каждого депутата

Депутат Йоав Киш ("Ликуд") ответил на требование председателя партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца о том, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пошел на компромисс по иммунитету.

С комментарием он выступил в интервью радио 103 FM.

"Я думаю, что иммунитет – это право, которым обладает каждый депутат Кнессета, и, конечно, премьер-министр. На базовом уровне, на мой взгляд, ему не нужно отказываться от этого. Они поставили его в очень сложную ситуацию, и я буду уважать любое решение, которое он примет", – сказал Киш.

По словам депутата, он рассмотрел бы вопрос по поводу иммунитета Нетаниягу, поскольку этот момент не может происходить автоматическим.


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