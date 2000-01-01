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Ультиматум Либермана: Мы поддержим `вторую сторону` 10.11 07:07   MIGnews.com

Ультиматум Либермана: Мы поддержим "вторую сторону"

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман предъявил ультиматум Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу.

"Ультиматум" был предъявлен в эфире программы Даны Вайс.

Либерман заявил: "Я предлагают Ганцу и Нетаниягу встретится на этой неделе. Ганц должен согласиться с формулой президента, а Нетаниягу - расстаться с правым блоком".

Либерман также “похоронил” идею прямых выборов между Бени Ганцем и Биньямином Нетаниягу, заявив: “Правила игры не играют во время игры”.

Ганц выразил готовность  принять предложение Либермана и согласиться на “формулу президента Ривлина”.

В Ликуде, с другой стороны отказались расформировывать правый блок и заявили : "Это будет самоубийством".

Либерман приветствовал назначение на пост министра обороны Нафтали Беннета и заявил: "Я не был удивлен назначением Беннета. Я желаю Беннету успеха, но реальные вызовы лежат впереди. Проблема Израиля не в том, кого назначить на пост министра того или иного человека, а том, чтобы сформировать правительство национального единства. Проблема в том, как не допустить третьих выборов".

Либерман заявил: "Ганц должен принять формулу президента, а Нетаниягу должен расстаться с блоком ультраортодоксов. Я ожидаю, что они оба примут правильное решение. Я намерен вступить в контакт с ними и организовать встречу на этой неделе. Тот, кто сделает неверное решение, пусть знает - мы поддержим вторую сторону".

Следует отметить, что Либерман предъявил свой ультиматум за 10 дней до истечения срока мандата Бени Ганца на формирование правительства. После этого  в течение 21 дня любой депутат Кнессета - включая Ганца и Нетаниягу может попытаться сформировать правительство , которое поддержит 61 депутат Кнессета.


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