10.11 07:07 MIGnews.com

Ультиматум Либермана: Мы поддержим "вторую сторону"

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Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман предъявил ультиматум Бени Ганцу и Биньямину Нетаниягу."Ультиматум" был предъявлен в эфире программы Даны Вайс.Либерман заявил: "Я предлагают Ганцу и Нетаниягу встретится на этой неделе. Ганц должен согласиться с формулой президента, а Нетаниягу - расстаться с правым блоком".Либерман также “похоронил” идею прямых выборов между Бени Ганцем и Биньямином Нетаниягу, заявив: “Правила игры не играют во время игры”.Ганц выразил готовность принять предложение Либермана и согласиться на “формулу президента Ривлина”.В Ликуде, с другой стороны отказались расформировывать правый блок и заявили : "Это будет самоубийством".Либерман приветствовал назначение на пост министра обороны Нафтали Беннета и заявил: "Я не был удивлен назначением Беннета. Я желаю Беннету успеха, но реальные вызовы лежат впереди. Проблема Израиля не в том, кого назначить на пост министра того или иного человека, а том, чтобы сформировать правительство национального единства. Проблема в том, как не допустить третьих выборов".Либерман заявил: "Ганц должен принять формулу президента, а Нетаниягу должен расстаться с блоком ультраортодоксов. Я ожидаю, что они оба примут правильное решение. Я намерен вступить в контакт с ними и организовать встречу на этой неделе. Тот, кто сделает неверное решение, пусть знает - мы поддержим вторую сторону".Следует отметить, что Либерман предъявил свой ультиматум за 10 дней до истечения срока мандата Бени Ганца на формирование правительства. После этого в течение 21 дня любой депутат Кнессета - включая Ганца и Нетаниягу может попытаться сформировать правительство , которое поддержит 61 депутат Кнессета.