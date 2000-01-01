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Элькин: Удивлен готовностью Либермана поддержать Ахмеда Тиби 10.11 10:05   MIGnews.com

Элькин: Удивлен готовностью Либермана поддержать Ахмеда Тиби

Зеев Элькин, член команды Ликуда на переговорах по формированию коалиции прокомментировал “ультиматум” Авигдора Либермана главам двух крупнейших фракций в Кнессете.

Элькин сообщил: “Меня совершенно запутали эти угрозы Либермана. Он приказал Ганцу принять формулу президента, а нам - покинуть правый блок. Но партнерство правых - одна из частей плана, предложенного президентом. Тут есть противоречие. То, что в реальности нам говорит Либерман, звучит так: Если вы не примите мой ультиматум, я пойду к Ганцу и Тиби, и сформирую левое правительство, которое будет зависеть от поддержки Ахмеда Тиби и Аймана Уда”.

На вопрос, каков будет ответ на ультиматум, Элькин отреагировал так: “Я пытаюсь понять, что хочет сказать Либерман. Он говорит: отделитесь от ортодоксов, и тогда я к вам присоединюсь. Но простой подсчет демонстрирует, что без ортодоксов и с Либерманом мы не можем сформировать правительство. Таким образом, на практике он не предлагает никакой альтернативы. В его угрозе нет никакого содержания. Мы уже давно сказали да формуле президента, мы приняли все ее компоненты. На протяжении полутора месяцев мы пытаемся выжать положительный ответ из Кахоль Лаван, с тем, чтобы сформировать правительство национального единства”.

Элькин подчеркнул: “Формула президента включает все партии, без того, чтобы кто-то был исключен. Президент говорит о том, чтобы все общество, включая ультра-религиозный сектор, было представлены в правительстве. Либерман нам говорит, что он готов сидеть в правительстве с арабами, он не требует, чтобы Ганц порвал с ними. Но если там будут партии харедим или партии правых - это нехорошо. Если это новый Либерман, не тот, что вещал “без лояльности нет гражданства”, если он угрожает сформировать правительство вместе с Тиби - я очень удивлен. Я надеюсь, что это - неправда. Самая плохое, что может случиться с Государством Израиль - это правительство Ахмеда Тиби. Премьер-министр и министр обороны в этом случае превратятся в рабов Ахмеда Тиби и Аймана Уда”.


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