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Кахоль Лаван приветствовал предложения Либермана 10.10 07:18   MIGnews.com

Кахоль Лаван приветствовал предложения Либермана

Через считанные минуты после публикации “плана Либермана” о создании правительства национального единства Ликуд опубликовал свою реакцию на него.

В заявлении Ликуда сообщается: “Посреднический план Либермана не предлагает ничего нового. Либерман и его партия по-прежнему уклоняются от того, чтобы сказать, что они не поддержат левое правительство Бени Ганца, которое будет опираться на внешнюю поддержку со стороны арабских партий”.

С другой стороны, слова Либермана открыто приветствовали в Кахоль Лаван: “Мы рады видеть, что Либерман и его партия - партнеры на пути создания коалиции которая будет создана, и как мы надеемся - очень скоро.  Немедленно после выборов мы призвали Ликуд вступить в переговоры о принципах создания подобной коалиции. К несчастью, на наш запрос до сего времени не получил ответа от правого блока!. Мы надеемся, что предложение НДИ станет еще одним звонком, который пробудит Ликуд и подтолкнет его к правильному решению - и он сядет за стол переговоров”.


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