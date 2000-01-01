10.10 06:52 MIGnews.com

Четыре фазы плана создания коалиции Авигдора Либермана

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Лидер НДИ Авигдор Либерман опубликовал собственный план создания правительства национального единства.В центре плана - коалиционные переговоры между его собственной партией, Ликудом и Кахоль Лаван.Согласно плану, Биньямин Нетаниягу должен выйти из соглашения с”хареди-мессианским”, блоком правых и ультраортодоксов. Партии, входящие в этот так называемый “блок 55” (ШАС, Яадут А-Тора и Ямира) могут присоединиться к коалиции только позднее - после того, как будет достигнуто взаимопонимание между НДИ, Ликудом и Кахоль Лаван. Эти переговоры, в ходе которых будет обсуждаться политика в сфере безопасности, экономики, отношений государства и религии станут первой фазой “Плана Либермана”.Либерман пишет: “Есть вопросы, ответ на которые требует достижения консенсуса и приемлемых решений. Например, продолжим ли мы “урегулирование” в Газе? Пойдем ли мы на глубокие сокращения расходов бюджет и повышение налогов - или ни на то, и на другое? Продолжим ли поднимать пенсию инвалидам - до уровня минимальной заработной платы? Будем ли мы поднимать пенсию для каждого пенсионера до уровня 70% от минимальной зарплаты? Будем ли принимать закон о призыве харедим во втором и третьем чтении? Будем ли отменять закон о супермаркетах?На втором этапе переговоров будет обсуждаться вопрос ротации поста премьер-министра. Либерман призвал к ротации поста премьер-министра между Биньямином Нетаниягу и Бени Ганцем - на основании плана, ранее предложенного президентом Израиля Рувеном Ривлиным.По плану Ривлина, в случае, если против Нетаниягу будет выдвинуто обвинительное заключение, все полномочия премьер-министра должны быть переданы Бени Ганцу.На третьем этапе будет сформировано правительство, состоящее из представителей трех партий. Оно немедленно одобрит государственный бюджет на 2020 год. И многолетний план для ЦАХАЛа на срок десять лет. На четвертой стадии Либерман предлагает присоединится к коалиции “любой партии, которая одобрит основные идеи правительственного блока и бюджет”Либерман вновь повторил, что он не присоединится к правому блоку и не вступит в коалицию. членом которой является Объединенный Арабский Список.