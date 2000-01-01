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`После плана Либермана - выборы неизбежны` 10.10 10:19   MIGnews.com

"После плана Либермана - выборы неизбежны"

Высокопоставленный политический источник заявил в интервью порталу ynet. что после публикации плана Авигдора Либермана о создании коалиционного правительства НДИ, Ликуда и Кахоль Лаван “выборы представляются неизбежными”.

Источник заявил: “Несмотря на публикацию компромиссного плана Либермана, наибольшая вероятность сегодня - выборы. Ликуд не откажется от своего правого блока ни при каких обстоятельствах”. Также, указывает портал, нет никаких признаков того, что в  Кахоль Лаван готовы отказаться от своего предварительного условия - а именно, от отказа “сидеть в одном правительстве с Нетаниягу”.

После публикации реакций Ликуда и Кахоль Лаван на план Либермана глава фракции НДИ в Кнессете Одер Форер заявил: “Этот план - единственный, который моржет предотвратить выборы. Каждая партия должна от чего-то отказаться. . Нетаниягу должен отказаться от блока, Ганц должен отказаться от дебюта в ходе ротации. Национальное и либеральное правительство может быть создано здесь в течение нескольких дней, но фейк ньюс распространяемые Ликудом демонстрируют, что они толкают к выборам любой ценой. Чтобы ни у кого не было никаких сомнений - Наш Дом - Израиль выступает против левого правительства. Наша цель - национальное правительство единства”.


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