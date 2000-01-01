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Девять мандатов: судьба выборов зависит от Либермана 10.07 08:34   MIGnews.com

Девять мандатов: судьба выборов зависит от Либермана

По данным нового исследования, партия Барака получит всего пять мест в Кнессете.

Согласно последним данным опроса, "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получат по 30 мест в Кнессете на сентябрьских выборах, а "Демократический Израиль" Эхуда Барака – пять.

Исследование проводил Центр Кантонра среди 586 респондентов, погрешность ставила 44,3%, передает Haaretz.

Правому блоку будет предоставлено 54 места, без "Исраэль Бейтейну" ("Наш Дом Израиль"), который отказался войти в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Ликуд" потеряет 9 мест – в настоящее время после слияния с партией "Кулану" министра финансов Моше Кахлона он имеет 39 из 120 мест. А "Кахоль Лаван" потеряет пять мест. После апрельских выборов было 35.

"Исраэль Бейтейну", имеющий на данном этапе всего пять мест, всего получит девять, а "Союз правых партий" не увеличит и не уменьшит количество мест в Кнессете – останется всего четыре, как и было.

Коалиция партий с арабским большинством получит девять мест из десяти имеющихся. "Авода" получит семь мест – на одно больше, чем в апреле. А "Мерец" – шесть.

Ожидается, что ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" получит восемь мест, как и на апрельских выборах. Ультрарелигиозная ШАС может получить семь мест.

Правые партии "Ха Ямин ха Хадаш" и "Зеут", которые в последний раз не смогли преодолеть избирательный барьер, могут получить пять мест каждая.


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