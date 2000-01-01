10.07 18:10 MIGnews.com

Яалон: Лапид станет отличным премьер-министром

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Сообщается, что в последние недели Моше Яалон, член партии Кахоль Лаван, был недоволен так называемым “соглашением о ротации” между главой партии Бени Ганцем и Яиром Лапидом, которое вступит в силу, если они сформируют следующее правительство.В сообщениях израильских СМИ говорилось, что Яалон раскритиковал сделку, что привело к напряженности в отношениях с руководством партии.Сегодня он пишет в Twitter: “Любой, кто ищет трещины в Кахоль Лаван, найдет железную стену партнерства.”“Яир Лапид, мой партнер и друг, опытный союзник… Я не сомневаюсь, что Яир станет отличным премьер-министром, когда придет время”.