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Яалон: Лапид станет отличным премьер-министром 10.07 18:10   MIGnews.com

Яалон: Лапид станет отличным премьер-министром

Сообщается, что в последние недели Моше Яалон, член партии Кахоль Лаван, был недоволен так называемым “соглашением о ротации” между главой партии Бени Ганцем и Яиром Лапидом, которое вступит в силу, если они сформируют следующее правительство.

В сообщениях израильских СМИ говорилось, что Яалон раскритиковал сделку, что привело к напряженности в отношениях с руководством партии.

Сегодня он пишет в Twitter: “Любой, кто ищет трещины в Кахоль Лаван, найдет железную стену партнерства.”

“Яир Лапид, мой партнер и друг, опытный союзник… Я не сомневаюсь, что Яир станет отличным премьер-министром, когда придет время”.


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