10.06 09:46 MIGnews.com

Эхуд Барак: Оппозиция капитулировала перед Нетаниягу

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак опубликовал видеоролик, в котором резко раскритиковал деятельность израильской политической оппозиции.Барак провозгласил: “Они поддались панике, в то время как необходима брутальная борьба”.Барак уверен в том, что Нетаниягу “слаб”: “Нетаниягу тонет в расследованиях и обвинениях, он настолько слаб, что не в состоянии даже сформировать правительство”.Об оппозиции Барак заявил: “Они планируют идти на выборы в составе тех партий, которые уже проиграли на прошлых. А это означает только одно – проигрывать снова и снова. Делать одно и то же и ожидать других результатов – безумие. Если они не извлекут выводов, Израиль снова проиграет – подстрекателям, разделяющим народ на фракции”.Барак заключил свое выступление следующим утверждением: “Израиль сыт по горло тем, что никто не желает выйти на арену и схватиться с Нетаниягу, вести против него брутальную и жестокую борьбу так долго, как потребуется – до тех пор, пока мы не победим”.