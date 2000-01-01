10.06 13:40 MIGnews.com

Амир Перец: Я буду победителем праймериз Аводы

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Бывший министр обороны Израиля Амир Перец заявил в интервью порталу, что несмотря на то, что праймериз Аводы пройдут в форме “открытых выборов” он станет их победителем.Прец заявил: “Мои шансы на победу на открытых праймериз выше, чем если бы выборы устроили на партийной конференции”.Перец также предложил собственно объяснение того, почему он выступал за проведение конференции: Я думаю, что нужно действовать наиболее эффективным, экономным способом. У нас нет средств на проведение новых выборов – мы еще не оправились от прежних”.На вопрос о перспективах объединения с другими партиями Перец ответил: “Мы должны изучить, какая комбинация с наибольшей степенью вероятности приведет к победе над Нетаниягу”.