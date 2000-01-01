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Амир Перец: я буду победителем праймериз Аводы 10.06 13:40   MIGnews.com

Амир Перец: Я буду победителем праймериз Аводы

Бывший министр обороны Израиля Амир Перец заявил в интервью порталу, что несмотря на то, что праймериз Аводы пройдут в форме “открытых выборов” он станет их победителем.

Прец заявил: “Мои шансы на победу на открытых праймериз выше, чем если бы выборы устроили на партийной конференции”.

Перец также предложил собственно объяснение того, почему он выступал за проведение конференции: Я думаю, что нужно действовать наиболее эффективным, экономным способом. У нас нет средств на проведение новых выборов – мы еще не оправились от прежних”.

На вопрос о перспективах объединения с другими партиями Перец ответил: “Мы должны изучить, какая комбинация с наибольшей степенью вероятности приведет к победе над Нетаниягу”.


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