10.06 11:37 MIGnews.com

Таль Руссо ушел из политической жизни

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Бывший командующий южным округом ЦАХАЛа генерал-майор в отставке Таль Руссо, номер два в списке партии Авода, объявил о том, что не будет участвовать в выборах в 22-й Кнессет и сообщил о своем уходе из политической жизни.Руссо заявил: “Ввиду нынешних досрочных выборов мне отведен слишком короткий период времени для реализации своих планов. Я не собираюсь быть партнером в битвах за наследство, и я снимаю свою кандидатуру на пост председателя партии и исключаю ее из предвыборного списка в 22-й Кнессет”.