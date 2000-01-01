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Советник Ганца: слова Лапида выталкивают 17 мандатов правым 10.06 12:18   MIGnews.com

Советник Ганца: Слова Лапида обеспечат правым 17 мандатов

Рони Цур, политический советник лидера Кахоль Лаван Бени Ганца, в эфире 12-го канала израильского ТВ жестко раскритиковал номер два в списке партии – Яира Лапида.

Цур предупредил, что атаки Лапида против ультраортодоксов не позволят Ганцу сформировать правительство.

Цур заявил: "Лозунги против харедим – эта та разделительная стена, которая воздвигается между Кахоль Лаван и способностью Ганца сформировать правительство. Если Лапид не проявит большей умеренности, то все заявления о формировании правительства останутся блефом. Такие заявления автоматически обеспечат 17 мандатов лагерю правых. Зачем это делать? Это выше моего понимания".

Лапид на прошлой неделе попытался смягчить свою риторику. Он сказал: “Мы – гигантская центристская партия, которая может привлечь и левых, и правых. Наша стратегия – оставаться сильными, большими и гибкими”.


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