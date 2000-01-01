10.03 11:02 MIGnews.com
Кахоль Лаван: Нетаниягу ведет страну к четвертым выборам
Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Эйтан Гинзбург заявил, что "Объединенный Арабский Список" не будет частью правительства.
Об этом сообщает "Аруц Шева
".
"Я слушаю интервью министров "Ликуда", которые не перестают притворяться и отравлять общественный дискурс. Давление от потери власти сводит их с ума", – сказал он.
По словам Гинзбурга, Израилю нужно сформировать правительство как можно быстрее, но "вопреки лжи, "Объединенный список" не будет его частью".
"Несомненно, что Нетаниягу, выступающий против единства, тянет страну на четвертые выборы", – добавил он.
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