10.03 08:28 MIGnews.com

Хендель и Хаузер на ультиматум: не уйдем и не сдадимся

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Корреспондент канала КАН в Кнессете Зеев Кам сообщил о том, что члены Кнессета от партии Кахоль Лаван Цви Хаузер и Йоаз Хендель ответили на “ультиматум” собственной партии, потребовавшей от них поддержать “правительство меньшинства”.Хаузер и Хендель заявили, что не намерены уходить в отставку из Кнессета. они также продолжают настаивать на своем и выступают против правительства меньшинства при внешней поддержке Объединенного Арабского Списка.Депутаты заявили, что будут настаивать на своем даже перед лицом угрозы того, что их исключат из предвыборного списка Кахоль Лаван на следующих выборах в Кнессет.