10.03 06:55 MIGnews.com

Хили Трупер - против правительства при поддержке арабов

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Количество депутатов Кахоль Лаван, выступающих против идеи “правительства меньшинства” при внешней поддержке арабской фракции увеличилось до трех.По информации 12-го канала израильского ТВ, Трупер, во время внутренних дискуссий о создании правительства в Кахоль Лаван выступил против подобной идеи. Тем не менее, Трупер не будет голосовать против Бени Ганца, если вопрос о таком правительстве будет поставлен на обсуждение в Кнессете. Они либо проголосует за, либо уйдет в отставку с поста депутата Кнессета.