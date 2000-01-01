10.03 21:08 MIGnews.com

Ответ Ликуда НДИ: передавайте ваши условия Айману Уда

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр туризма Ярив Левин ответил на удивительное обращение партии НДИ, в котором она перечисляет те условия, по исполнении которых она готова присоединится к правительству.Левин пишет: “Я с немалым удивлением прочел ваше письмо. Я могу только предположить, оно предназначалось Ахмеду Тиби и Айману Уда, и было послано мне по ошибке.Если это не ошибка, то это - еще более удивительно, с учетом многократных заявлений депутата вашей партии Авигдора Либермана, в которых он провозглашает свой отказ входить в правительство во главе с Биньямином Нетаниягу. Председатель вашей партии сказал, что “Нетаниягу пора на пенсию”.И потому, прежде чем начинать подобный разговор, ваша партия должна дезавуировать вышеуказанные заявления господина Либермана. Кроме того, как вам хорошо известно, любые коалиционные переговоры могут начаться только после того, как премьер-министр получит мандат от президента на формирование правительства. В связи с этим, с тем, чтобы удостовериться, что ваши намерения честны., я хотел бы получить гарантии того, что вы рекомендуете Биньямина Нетаниягу для получения мандата на формирование правительства”.