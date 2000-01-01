Ответ Ликуда НДИ: передавайте ваши условия Айману Уда
Министр туризма Ярив Левин ответил на удивительное обращение партии НДИ, в котором она перечисляет те условия, по исполнении которых она готова присоединится к правительству.
Левин пишет: “Я с немалым удивлением прочел ваше письмо. Я могу только предположить, оно предназначалось Ахмеду Тиби и Айману Уда, и было послано мне по ошибке.
Если это не ошибка, то это - еще более удивительно, с учетом многократных заявлений депутата вашей партии Авигдора Либермана, в которых он провозглашает свой отказ входить в правительство во главе с Биньямином Нетаниягу. Председатель вашей партии сказал, что “Нетаниягу пора на пенсию”.
И потому, прежде чем начинать подобный разговор, ваша партия должна дезавуировать вышеуказанные заявления господина Либермана. Кроме того, как вам хорошо известно, любые коалиционные переговоры могут начаться только после того, как премьер-министр получит мандат от президента на формирование правительства. В связи с этим, с тем, чтобы удостовериться, что ваши намерения честны., я хотел бы получить гарантии того, что вы рекомендуете Биньямина Нетаниягу для получения мандата на формирование правительства”.