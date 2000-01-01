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НДИ передал условия присоединения к правительству Ликуда 10.03 20:55   MIGnews.com

НДИ передал условия присоединения к правительству Ликуда

НДИ передал условия присоединения к правительству Ликуда

Глава фракции НДИ Одед Форер передал министру туризма Яриву Левину “условия присоединения к правительству Ликуда”.

Требования аналогичны тем, которые выдвигал НДИ перед выборами в 21-й и 22-й Кнессет.

Их пять:

Принятие закона о призыве учащихся йешив в том варианте, в котором он был сформулирован армией и министерством обороны под его руководством, так как он был принят в первом чтении 20-м Кнессетом.

Установление минимального дохода пенсионера в размере 70% от минимальной заработной платы.

Передача полномочий на управление общественным транспортом в шабат органам местной власти.

Закон о гражданских браках.

Предоставление главным раввинам городов права осуществления гиюра.

Ярив левин тут же дал официальный ответ НДИ: "Ответ Ликуда НДИ: передавайте ваши условия Айману Уда".


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