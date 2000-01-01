10.03 20:55 MIGnews.com
НДИ передал условия присоединения к правительству Ликуда
НДИ передал условия присоединения к правительству Ликуда
Глава фракции НДИ Одед Форер передал министру туризма Яриву Левину “условия присоединения к правительству Ликуда”.
Требования аналогичны тем, которые выдвигал НДИ перед выборами в 21-й и 22-й Кнессет.
Их пять:
Принятие закона о призыве учащихся йешив в том варианте, в котором он был сформулирован армией и министерством обороны под его руководством, так как он был принят в первом чтении 20-м Кнессетом.
Установление минимального дохода пенсионера в размере 70% от минимальной заработной платы.
Передача полномочий на управление общественным транспортом в шабат органам местной власти.
Закон о гражданских браках.
Предоставление главным раввинам городов права осуществления гиюра.
Ярив левин тут же дал официальный ответ НДИ: "Ответ Ликуда НДИ: передавайте ваши условия Айману Уда".
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