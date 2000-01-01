10.03 20:42 MIGnews.com

Орли Леви: я не поддержу правительство, опирающееся на Балад

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Депутат Кнессета Орли Леви-Абукасис выступила с драматическим заявлением, полностью меняющим политическую ситуацию в Израиле.Заявление гласит: "В свете ряда последних событий, в ходе которых фундаментальные нормы и принципы были нарушены у нас на глазах, я хочу прояснить несколько вещей.Мы все - свидетели того, как лидеры которые клялись действовать ответственно и на основании определенных ценностей заняты бессовестным лоббированием с единственной целью - создание правительства меньшинства, с любой партией и за любую цену.Не менее беспокоит тот факт, что далеко идущие решения принимаются на основании переговоров с Объединенным Списком, в том числе с Балад, которые ведет очень ограниченный круг людей, но который будет брать на себя обязательства от имени всего блока.Я хочу дать ясно понять: такие решения не являются обязательными для меня.Я не поддержу правительство, опирающееся на Балад и на Объединенный Список. Я не имею никаких обязательств относительно Мерец, союз с которым был силой навязан Амиру Перецу, под сильнейшим давлением элментов Кахоль Лаван.Я также дала это понять моему партнеры, Амиру Перецу, немедленно после выборов.Израильские граждане заслужили того, чтобы их представители действовали ответственно и выполняли данные ими обещаниями, за которые они и получили свои мандаты”.