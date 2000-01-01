Орли Леви: я не поддержу правительство, опирающееся на Балад
Депутат Кнессета Орли Леви-Абукасис выступила с драматическим заявлением, полностью меняющим политическую ситуацию в Израиле.
Заявление гласит: "В свете ряда последних событий, в ходе которых фундаментальные нормы и принципы были нарушены у нас на глазах, я хочу прояснить несколько вещей.
Мы все - свидетели того, как лидеры которые клялись действовать ответственно и на основании определенных ценностей заняты бессовестным лоббированием с единственной целью - создание правительства меньшинства, с любой партией и за любую цену.
Не менее беспокоит тот факт, что далеко идущие решения принимаются на основании переговоров с Объединенным Списком, в том числе с Балад, которые ведет очень ограниченный круг людей, но который будет брать на себя обязательства от имени всего блока.
Я хочу дать ясно понять: такие решения не являются обязательными для меня.
Я не поддержу правительство, опирающееся на Балад и на Объединенный Список. Я не имею никаких обязательств относительно Мерец, союз с которым был силой навязан Амиру Перецу, под сильнейшим давлением элментов Кахоль Лаван.
Я также дала это понять моему партнеры, Амиру Перецу, немедленно после выборов.
Израильские граждане заслужили того, чтобы их представители действовали ответственно и выполняли данные ими обещаниями, за которые они и получили свои мандаты”.