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`Ликуд` готовится к четвертым выборам | Фото:10.03 16:09   MIGnews.com

"Ликуд" готовится к четвертым выборам

Партия "Ликуд" начала предпринимать шаги по подготовке к четвертым выборам на фоне политического тупика. Об этом сообщает The Jerusalem Post во вторник, 10 марта.

Партия разослала приглашения на созыв конституционного комитета для отмены автоматических праймериз для лидера "Ликуда" и списков в 24-ом Кнессете. Во вторник чиновники партии заявили, что наиболее вероятным сценарием является "сохранение политической нестабильности".

Партия "Кахоль Лаван" прокомментировала эти сообщения. Один из лидеров фракции Яир Лапид, написал в Твиттере: "Мы же говорили."


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