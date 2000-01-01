10.03 14:42 MIGnews.com

"Правительство 40 мандатов не протянет и одного дня"

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Бывший член Кнессета от партии Авода и бывший министр Хаим Рамон обрушился с безжалостной критикой на лидера Кахоль Лаван Яира Лапида.Рамон заявил: “Лапид нагло лжет. Правительство 40 мандатов против правительства 58 мандатов не протянет и одного дня без поддержки в комитетах и на пленарных заседаниях Им будет необходимо ежедневное сотрудничество с Объединенным Списком. Я никогда не поверю в то, что Тиби и Уда позволят им один раз себя использовать, и затем вернуться к бойкоту”.