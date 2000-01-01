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Требования Аймана Уда к Бени Ганцу 10.03 12:38   MIGnews.com

Требования Аймана Уда к Бени Ганцу

Накануне встречи переговорных команд Кахоль Лаван и Объединенного Арабского Списка лидер арабской фракции Айман Уда опубликовал список предварительных требований к Бени Ганцу.

Айман Уда написал в фейсбук: "Наш народ хочет чего то очень конкретного: точного баланса между ежедневными заботами и политической позицией.. И поэтому мы не можем сказать: отмените закона Каменица, прекратите бомбить Газу или отмените вашу сделку столетия.  У нас очень конкретные политические требования: немедленно объявить о прекращении и прекратить все односторонние шаги” .

Уда продолжил: "У нас есть позиция относительно мечети Аль-Акса и прекращении захода в мечеть поселенцев-экстремистов. Это, то, что началось с Нетаниягу, и мы лишь хотим восстановить статус-кво: аль-Акса святыня мусульман и Восточный Иерусалим должен быть столицей палестинского государства. На этом этапе мы фокусируемся на ситуации вокруг аль-Акса”.

Между тем второй номер в списке Кахоль Лаван депутат Кнессета Яир Лапид признал, что его партия рассматривает два варианта развития событий в вопросе формирования правительства.

Об этом он написал в Facebook, опровергнув таким образом предвыборное обещание.

"Если не с кем создать правительство единства, то что осталось? Всего два варианта. Один жесткий, второй – катастрофа", – написал он.

Первым он назвал формирование узкого правительства с НДИ, оставив двери открытыми для правительства единства с "Ликудом": "Биби тысячу раз создавал такие партнерства. Я заранее благодарю вас, это не то правительство, которое мы хотели".

"С другой стороны, это намного лучше текущего паралича. Такое правительство могло бы составить бюджет, правительственные министерства вернулись бы к работе. Мы можем избежать массовых увольнений в экономике", – отметил он.

По словам Лапида, второй вариант – пойти на четвертые выборы. "Да, это так же плохо, как звучит. Больше выборов, больше ненависти к братьям, больше подстрекательства, больше насилия, больше миллиардов шекелей впустую", – отметил он.


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