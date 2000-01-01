10.03 12:51 MIGnews.com

Лапид о правительстве: у Кахоль Лаван – всего два варианта

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Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Яир Лапид признал, что его партия рассматривает два варианта развития событий в вопросе формирования правительства.Об этом он написал в Facebook, опровергнут таким образом предвыборное обещание."Если не с кем создать правительство единства, то что осталось? Всего два варианта. Один жесткий, второй – катастрофа", – написал он.Первым он назвал формирование узкого правительства с НДИ, оставив двери открытыми для правительства единства с "Ликудом": "Биби тысячу раз создавал такие партнерства. Я заранее благодарю вас, это не то правительство, которое мы хотели"."С другой стороны, это намного лучше текущего паралича. Такое правительство могло бы составить бюджет, правительственные министерства вернулись бы к работе. Мы можем избежать массовых увольнений в экономике", – отметил он.По словам Лапида, второй вариант – пойти на четвертые выборы. "Да, это так же плохо, как звучит. Больше выборов, больше ненависти к братьям, больше подстрекательства, больше насилия, больше миллиардов шекелей впустую", – отметил он.